Курс доллара превысил 86 рублей

Курс доллара на рынке Forex поднимался до 86,8 рубля

В первой половине дня в понедельник, 31 марта, курс доллара на международном рынке Forex поднимался почти до 86,8 рубля, при этом отметку 86 рублей он превысил впервые с 14 марта. Об этом свидетельствуют данные Investing.

По состоянию на 11:30 по московскому времени доллар скорректировался до 85,5 рубля. Курс евро поднимался до 93,3 рубля, после чего снизился до 92,5 рубля.

Такая динамика наблюдается на фоне продолжающегося снижения российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи опускается до 2983 пункта, что на 200 пунктов меньше, чем двумя неделями ранее. Показатель растерял весь рост, достигнутый после возобновления диалога США и России.

Инвесторы надеялись, что диалог президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина позволит оперативно остановить боевые действия на Украине и приблизит частичное снятие санкций. Геополитический позитив толкал котировки вверх, но отсутствие конкретных результатов диалога привело к перемене тренда.

На выходных стало известно, что Трамп был «очень зол» и «взбешен» из-за последнего предложения Путина о введении временного управления на Украине под эгидой ООН. Глава Белого дома предупредил о возможности более жесткой санкционной политики в отношении Москвы, чем та, которой придерживалась администрация экс-президента США Джо Байдена.

