Российский фондовый рынок растерял связанный с активностью Трампа рост

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля

В начале торгов в понедельник, 31 марта, индекс Мосбиржи впервые с 11 февраля опустился ниже психологически значимой отметки в 3000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он достигал 2986 пунктов. С конца февраля ключевой показатель российского фондового рынка потерял уже почти 400 пунктов, причем в последние две недели падение ускорилось.

Главной причиной резкого роста индекса, стартовавшего 13 февраля, стал телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Последовавшие в дальнейшем несколько раундов переговоров делегаций обеих стран подарили инвесторам надежду на остановку боевых действий на Украине и снятие санкционного давления.

К концу марта стало понятно, что процесс затягивается, а комментарии обеих сторон о позитивных моментах в процессе не приводят к достижению каких-либо результатов.

Кроме того, на выходных стало известно, что Трамп был «очень зол» и «взбешен» из-за последних комментариев Путина относительно украинского конфликта. Теперь глава Белого дома не исключает даже более жесткой санкционной политики в отношении Москвы, чем та, которой придерживалась администрация бывшего президента США Джо Байдена.