Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 31 марта 2025Экономика

Российский фондовый рынок растерял связанный с активностью Трампа рост

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В начале торгов в понедельник, 31 марта, индекс Мосбиржи впервые с 11 февраля опустился ниже психологически значимой отметки в 3000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он достигал 2986 пунктов. С конца февраля ключевой показатель российского фондового рынка потерял уже почти 400 пунктов, причем в последние две недели падение ускорилось.

Главной причиной резкого роста индекса, стартовавшего 13 февраля, стал телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Последовавшие в дальнейшем несколько раундов переговоров делегаций обеих стран подарили инвесторам надежду на остановку боевых действий на Украине и снятие санкционного давления.

К концу марта стало понятно, что процесс затягивается, а комментарии обеих сторон о позитивных моментах в процессе не приводят к достижению каких-либо результатов.

Кроме того, на выходных стало известно, что Трамп был «очень зол» и «взбешен» из-за последних комментариев Путина относительно украинского конфликта. Теперь глава Белого дома не исключает даже более жесткой санкционной политики в отношении Москвы, чем та, которой придерживалась администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа вызывающая у россиян кашель с кровью инфекция. Что о ней известно?

    Армения рассказала о последствиях стрельбы на границе с Азербайджаном

    ФСБ задержала директора Роскадастра по Татарстану по делу о мошенничестве

    Новые штрафы и подорожание сервисного обслуживания. Автомобилистов предупредили о важных изменениях с 1 апреля

    Россиян предупредили о скачке цен на квартиры

    Страна НАТО захотела выделить Украине военную помощь

    Президент Казахстана назвал страну НАТО основным партнером

    Пациенту случайно пересадили зараженный бешенством орган

    В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России

    Россия нарастила морские поставки нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше