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14:41, 31 марта 2025Россия

Биолог развеяла миф о новой вызывающей у россиян кашель с кровью инфекции

Биолог Баранова: Никаких данных о появлении нового вируса нет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

В России в конце марта начали появляться сообщения о якобы появлении неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Доктор биологических наук Анча Баранова в комментарии «Аргументам и фактам» развеяла миф о появлении нового вируса.

Будучи профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, Баранова изучает различные инфекции, отслеживая их вспышки и распространение по всему миру. Появление нового неизвестного вируса в России она назвала фантазией.

«Это сейчас просто фантазия. Реально никаких данных что это новый вирус просто нет. Если дальше пойдет, то узнаем. А так — просто кому-то не повезло», — прокомментировала биолог.

Ранее Роспотребнадзор опроверг появление новых инфекций в России, отметив, что ситуация находится под контролем. Позже выяснилось, что заболевание оказалось уже известной науке микоплазменной пневмонией. Инфекция поражает ткани и внутренние органы человека и может долго и бессимптомно существовать в организме, провоцируя со временем появление других опасных заболеваний.

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