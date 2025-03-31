Бывшего замглавы отдела российской полиции Мелеузовского района осудят по делу о взятках

В Башкирии осудят экс-замглавы отдела полиции по делу о взятках

В Башкирии осудят бывшего замглавы отдела полиции Александра Заварзина по делу о взятках. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в период с 2014 по 2018 год 51-летний Заварзин, бывший заместитель начальника отдела полиции по Мелеузовскому району, получал деньги от предпринимателя за общее покровительство и освобождал от проверок, который занимался демонтажом труб. Полицейского задержали в октябре 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей.

При проверке надзорными органами было установлено, что на его счета поступали крупные суммы. Законность этих денежных средств была не подтверждена, и прокуратура направила в суд заявление об обращении их в доход государства. Таким образом было взыскано более десяти миллионов рублей. Во время следствия Заварзин уволился из МВД по собственному желанию. Но по требованию прокуратуры формулировка изменена — его отправили в отставку в связи с утратой доверия.

Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что главу российской строительной компании задержали за взятку сотруднику Госжилнадзора.