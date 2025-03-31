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14:00, 31 марта 2025Силовые структуры

Главреда издания «Важные истории» Анина заочно осудили в России

В Москве суд заочно приговорил главреда издания «Важные истории» Анина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил главного редактора издания «Важные истории» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в России) Романа Анина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) к восьми с половиной годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания или депортации в Россию. Анина признали виновным по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК России. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Анина восемь лет колонии.

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