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13:34, 31 марта 2025Силовые структуры

Гособвинение запросило восемь лет колонии главному редактору интернет-издания Анину

Главного редактора интернет-издания Анина объявили в розыск
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Гособвинение запросило восемь лет колонии главному редактору интернет-издания Роману Анину (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Ему вменяется часть 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК России.

По данным агентства, прокурор запросил заочно главному редактору издания «Важные истории» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в РФ) Анину восемь лет колони. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки.

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