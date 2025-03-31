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20:33, 31 марта 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появится сервис для борьбы с мошенниками

На «Госуслугах» 1 апреля заработает сервис для проверки оформленных сим-карт
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На портале «Госуслуги» появится сервис, направленный на борьбу с мошенниками. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве заявили, что на портале заработает сервис, который позволит россиянам проверить все сим-карты, оформленные на их имя. «Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные сим-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем», — рассказали в МВД.

Нововведение станет доступно россиянам 1 апреля. В первые часы и дни работы сервиса возможны сбои, но технически к запуску все готово, подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что в России могут ввести возможность самозапрета оформления сим-карт. Как уточнили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, сервис появится на «Госуслугах».

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