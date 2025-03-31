Каллас призвала установить четкие сроки для прекращения огня на Украине

Каллас: Необходимо установить четкие сроки для прекращения огня на Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала о необходимости установить четкие сроки для достижения прекращения огня на Украине. В соцсети X она обвинила Россию в якобы затягивании процесса.

«Россия должна прекратить тактику затягивания. Она должна пойти навстречу и, как и Украина, согласиться на прекращение огня без предварительных условий. Нам нужен прогресс в определенные временные рамки», — отметила политик.

С таким заявлением она выступила по итогам встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде. В феврале Каллас обещала увеличить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.

Ранее сообщалось, что авторитету Каи Каллас был нанесен удар из-за ее плана по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро. СМИ написали, что она «продолжает вести себя как премьер-министр, не понимания, что теперь у нее другая работа».

До этого сообщалось, что Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каллас по отправке Украине помощи на 40 миллиардов евро. Вместо этого рассматривается пакет на сумму 5 миллиардов евро.