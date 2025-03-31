Литва продаст отобранные белорусские молоковозы

Генпрокуратура Литвы заявила о продаже изъятых у Белоруссии молоковозов

Литва продаст изъятые у Зимбабве белорусские молоковозы и пожарные машины. Об этом заявила глава Генпрокуратуры республики Нида Грунскене.

По ее словам, принято решение о продаже 17 молоковозов и стольких же пожарных машин. «Продать значит продать, исполнение решения возложено на Таможенное управление», — пояснила Грунскене.

Она понадеялась, что покупатель передаст автомобили Украине. По ее словам, они действительно нужны Киеву.

В сентябре власти Литвы заявили о конфискации белорусских пожарных машин, направлявшихся в Зимбабве. Тогда генпрокурор Грунскене заявляла, что Вильнюс может передать технику Украине.