МЧС России спасло в Мьямне пролежавшую двое суток под завалами женщину

Спасатели МЧС РФ в Мьямне вытащили пролежавшую двое суток под завалами женщину

В Мьянме спасатели МЧС России вместе с китайскими коллегами вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Случай произошел в городе Мандалай — втором по величине в стране. Обнаружить пострадавшую удалось поисковым собакам кинологического расчета. На вызволение пострадавшей было потрачено восемь часов. Ее вынесли на открытый воздух под общие аплодисменты спасателей.

В МЧС заявили, что российские спасатели будут работать в Мандалае круглосуточно. Всего в наиболее пострадавшем от разрушительного землетрясения регионе будут работать более 120 сотрудников из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1700, еще около 3400 человек ранены, а 300 пропали без вести. МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями по указанию президента Владимира Путина.