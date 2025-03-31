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13:50, 31 марта 2025МирЭксклюзив

Названо место Евросоюза в переговорном процессе по Украине

Политолог Коньков: ЕС отбросил себя от стола переговоров, за который хотел сесть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Европейский союз (ЕС) отбросил себя от переговорного стола, за который он стремился сесть, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Такое место альянса в обсуждении вопроса по Украине политолог назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Европейский союз упустил возможность. Потому что [президент США Дональд] Трамп, когда пришел к власти в первую же неделю, заявил о желании заключить мир, заключить сделку. Он человек, как известно, прямолинейный, контакты привык вести напрямую с участниками процесса. Поэтому Европейский союз остается за бортом его внимания», — напомнил Коньков.

Политолог отметил, что лидеры стран Евросоюза пытались наладить с Трампом диалог по разным темам, однако у них этого не получилось.

«Собственно говоря, украинская проблематика могла бы быть тем мостом, который в том числе мог бы объединить два берега Атлантики, если бы [глава Еврокомиссии (ЕК)] Урсула фон дер Ляйен и ее коллеги включились бы в тот миротворческий процесс, который начал Трамп, способствовали ему со своей стороны. Но Европа не захотела включаться в этот процесс. Сейчас уже это можно наблюдать и слышать вполне очевидно», — добавил он.

То, что они пошли против не просто России, чем они всячески гордятся, но и против Трампа в его усилиях миротворческих, отбрасывает их от того переговорного стола, за который они всячески стремились сесть

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

При этом, по словам Конькова, Евросоюз не просто выходит за рамки переговорного трека относительно мироустройства на Украине, но и за рамки тех связей, которые традиционно связывали Америку и Европу.

Ранее директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что Европейский союз идет по пути саморазрушения, о чем свидетельствует нежелание Брюсселя урегулировать конфликт на Украине и настрой на конфронтацию с Россией.

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