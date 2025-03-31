Некоторые банки в России снизили ставки по вкладам

«Финуслуги»: Ставки по вкладам в РФ снизили только четыре банка из топ-20

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 российских банках на 31 марта составила 20,27 процента. Это показало исследование, проведенное маркетплейсом «Финуслуги». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Для вкладов на полгода ее значение составило 20,09 процента, а для годовых — 19,03 процента. В расчетах учитывались вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий.

Кроме того, оказалось, что четыре банка из этой двадцатки снизили ставки по вкладам с момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке. Оно состоялось 21 марта.

Ранее Банк России оценил изменение средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов. Оказалось, что во II декаде марта ставка упала до 20,38 процента. В I декаде речь шла о 20,74 процента, а в III декаде февраля — о 20,848 процента.

Кроме того, максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков России достигла 22,6 процента, а минимальная — 15,24 процента.