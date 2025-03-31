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15:37, 31 марта 2025Забота о себе

Онколог назвал один неожиданный продукт для профилактики рака кишечника

Онколог Стеббинг: Йогурты снижают риск рака кишечника на 20 процентов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ежедневное употребление йогурта снижает риск развития рака толстой кишки более чем на 20 процентов. Об этом неожиданном свойстве кисломолочного продукта рассказал онколог, хирург Джастин Стеббинг в беседе с Daily Mail.

Специалист указал, что противораковые свойства йогурта подтвердило недавно проведенное исследование. По словам Стеббинга, защитные свойства обеспечивают живые культуры, которые содержатся в йогурте. Помимо этого, врач отметил, что йогурты борются с воспалением в кишечнике, что также помогает в профилактике онкологических заболеваний.

Онколог назвал наиболее полезными йогурты с живыми бактериями и без сахара.

Кроме того, Стеббинг добавил, что помогают предотвратить рак и другие молочные продукты. Он предположил, что защитные свойства объясняются наличием в них кальция. «Кальций может помочь защитить рака, так как связывает потенциально вредные вещества в кишечнике и способствует гибели аномальных клеток», — объяснил врач.

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