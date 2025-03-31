Онколог назвал один неожиданный продукт для профилактики рака кишечника

Онколог Стеббинг: Йогурты снижают риск рака кишечника на 20 процентов

Ежедневное употребление йогурта снижает риск развития рака толстой кишки более чем на 20 процентов. Об этом неожиданном свойстве кисломолочного продукта рассказал онколог, хирург Джастин Стеббинг в беседе с Daily Mail.

Специалист указал, что противораковые свойства йогурта подтвердило недавно проведенное исследование. По словам Стеббинга, защитные свойства обеспечивают живые культуры, которые содержатся в йогурте. Помимо этого, врач отметил, что йогурты борются с воспалением в кишечнике, что также помогает в профилактике онкологических заболеваний.

Онколог назвал наиболее полезными йогурты с живыми бактериями и без сахара.

Кроме того, Стеббинг добавил, что помогают предотвратить рак и другие молочные продукты. Он предположил, что защитные свойства объясняются наличием в них кальция. «Кальций может помочь защитить рака, так как связывает потенциально вредные вещества в кишечнике и способствует гибели аномальных клеток», — объяснил врач.

Ранее диетолог Салли О'Нил предупредила о потенциальной опасности одного вида растительного молока. Она указала, что овсяное молоко не заменит коровье.