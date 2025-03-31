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13:09, 31 марта 2025Экономика

Певцу SHAMAN отказали в регистрации бренда «Я русский»

Роспатент: Певцу SHAMAN отказали в регистрации бренда «Я русский» на алкоголь
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певцу SHAMAN отказали в регистрации бренда «Я русский» на алкоголь из-за опасения оскорбить чувство достоинства россиян. Об этом со ссылкой на материалы Роспатента сообщает Baza в Telegram-канале.

Певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, подал заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Я русский» еще в октябре 2024 года. По первой заявке исполнитель сможет производить под этим брендом водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин. Вторая заявка относится к выпуску шампуней, пен для ванн, мыла, ароматизаторов воздуха, гелей для волос, зубных порошков, ладана, пемзы, помады, блесток для ногтей и игрушек для взрослых (в том числе секс-кукол).

«Заявленное обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции. Регистрация подобных обозначений может быть признана противоречащей общественным интересам», — объяснили отказ в Роспатенте.

Еще одной причиной отказа в ведомстве назвали схожесть товарного знака с «Русской водкой», право пользования которым принадлежит ряду компаний (в том числе заводу «Кристалл», «Русский стандарт» и еще десятку производителей).

Ранее в пресс-службе артиста заявили, что пытались зарегистрировать права на товарный знак, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда (подобные попытки уже предпринимались). При этом представители артиста не стали открещиваться от подобных планов в долгосрочной перспективе.

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