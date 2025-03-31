Посадка легкомоторного самолета на оживленную трассу в России попала на видео

Вынужденная посадка легкомоторного самолета на оживленную автотрассу А-114 Вологда — Новая Ладога попала на видео. Запись опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
На кадрах видно воздушное судно в окружении сотрудников правоохранительных органов. Самолет эвакуируют.
В результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ сопроводили самолет на аэродром базирования.
Вечером в субботу, 29 марта, в Вологодской области легкомоторный самолет неожиданно сел на автомобильную трассу между поселками Лесково и Сосновка. У судна отказало управление, но пилот смог успешно посадить его.