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14:25, 31 марта 2025Силовые структуры

Посадка легкомоторного самолета на оживленную трассу в России попала на видео

Представитель МВД РФ Волк показала видео посадки самолета на трассу А-114
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Вынужденная посадка легкомоторного самолета на оживленную автотрассу А-114 Вологда — Новая Ладога попала на видео. Запись опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видно воздушное судно в окружении сотрудников правоохранительных органов. Самолет эвакуируют.

В результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ сопроводили самолет на аэродром базирования.

Вечером в субботу, 29 марта, в Вологодской области легкомоторный самолет неожиданно сел на автомобильную трассу между поселками Лесково и Сосновка. У судна отказало управление, но пилот смог успешно посадить его.

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