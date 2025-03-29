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19:37, 29 марта 2025Россия

Самолет неожиданно сел на российскую трассу

В Вологодской области легкомоторный самолет сел на автомобильную трассу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Вологодской области легкомоторный самолет неожиданно сел на автомобильную трассу. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, инцидент произошел по вечер в субботу, 29 марта, в районе деревни Сосновка. В итоге, как отмечается, членам ГИБДД пришлось помогать и распределять движение автомобилистов.

Насколько известно, борт следовал из Череповецкого района Вологодской области до Ярославля. Как утверждается, это был учебно-тренировочный полет. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее в этот же день самолет с пассажирами аварийно сел в Саратове из-за неисправности. Он совершил посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Тогда же следователи пообещали установить обстоятельства аварийной посадки, уже проводится доследственная проверка.

Недавно также стало известно о самолете United Airlines с десятками пассажиров на борту, который сразу после взлета начал экстренно садиться. Boeing 767 выполнял рейс из Лондона в Нью-Йорк. У него отказал двигатель. Помимо этого, в тот момент пилоты еще одного самолета — авиакомпании AirAsia — сообщили о неожиданном возгорании в правом двигателе.

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