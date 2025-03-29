Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 29 марта 2025Путешествия

В Саратове аварийно сел самолет

СК: Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности
Вячеслав Агапов

Фото: frank_peters / Shutterstock / Fotodom  

Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Самолет совершил посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. «Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки воздушного судна, проводится доследственная проверка. Эксперты осматривают место происшествия и ведут комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

В феврале летевший из Москвы на Кубу самолет авиакомпании Nordwind аварийно сел в Санкт-Петербурге из-за поломки. Boeing 777 выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево на остров Кайо-Коко.

    Обсудить
    Последние новости

    Украину поставили перед сложным выбором

    Стало известно об обсуждении нового соглашения между ХАМАС и Израилем

    Уличенный в вандализме в Судже рэпер решил искупить вину

    Европейцев призвали не быть «нахлебниками» США

    Российские военные захватили арсенал западного оружия ВСУ в Курской области

    Вместе с российскими бойцами во время операции «Поток» по трубе шел военный священник

    «Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ

    Врачи Паши Техника предсказали высокий риск летального исхода

    ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

    Россиянка описала обстановку на улицах Мексики 8 Марта фразой «настоящий ад»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше