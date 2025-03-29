В Саратове аварийно сел самолет

СК: Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности

Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Самолет совершил посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. «Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки воздушного судна, проводится доследственная проверка. Эксперты осматривают место происшествия и ведут комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

В феврале летевший из Москвы на Кубу самолет авиакомпании Nordwind аварийно сел в Санкт-Петербурге из-за поломки. Boeing 777 выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево на остров Кайо-Коко.