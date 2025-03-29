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20:37, 29 марта 2025Россия

Названа причина аварии с севшим на российской трассе самолетом

Baza: У севшего на трассе самолета винты не реагировали на газ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

У легкомоторного самолета отказало управление, но пилот смог успешно посадить его на трассе в Вологодской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, полицейские опросили пилота самолета, севшего на шоссе в Вологодской области. 50-летний Александр Голец пояснил им, что в какой-то момент там «встали» винты самолета, они же никак не реагировали на газ.

О том, что под Вологдой легкомоторный самолет неожиданно сел на автомобильную трассу, стало известно ранее 29 марта. Инцидент произошел около деревни Сосновка. В итоге членам ГИБДД пришлось помогать и распределять движение автомобилистов. О пострадавших информации нет.

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