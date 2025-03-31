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19:54, 31 марта 2025Силовые структуры

Пойманному после 12 лет розыска бывшему чиновнику Минсельхоза удвоили объем обвинения

Бывшему чиновнику Минсельхоза Донских удвоили объем обвинения
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правоохранители добавили четыре эпизода к делу бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, задержанного ФСБ после 12 лет розыска по уголовному делу о хищении двух миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сначала в его деле было пять эпизодов мошенничества, теперь они практически удвоились. Сумма ущерба увеличилась на миллиард рублей.

По данным издания, пару дней назад суд в Липецке продлил арест Донских.

С 2009 по 2012 год Олег Донских занимал пост начальника департамента по административной работе и внешним связям Минсельхоза России. В февраля 2012 года он взял внеплановый отпуск, а затем уволился по собственному желанию.

17 апреля 2012 года Донских был объявлен в международный розыск. По версии следствия, экс-чиновник с сообщниками похитили средства из «Росагролизинга» и Россельхозбанка, выделенные на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники хищения уже осуждены на сроки от 9 до 11,5 года лишения свободы.

Экс-чиновника взяли в Истринском районе Московской области 17 июня 2024 года.

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