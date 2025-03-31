Правительство оценило идею запретить продажи вейпов в России

Правительство не поддержало законопроект о запрете продажи вейпов в России

В правительстве не поддержали внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете продажи в России вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию отзыва кабмина.

Инициаторами этой меры выступили депутаты от фракции КПРФ. Они предлагали ввести в России полный запрет на продажи вейпов и жидкостей для них как в оптовом, так и розничном сегменте. В правительстве отметили, что уже рассматривали подобный вопрос ранее. С тех пор отрицательная оценка не изменилась. «Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта», — резюмировали в кабмине.

О необходимости полного запрета продажи вейпов в России в Госдуме говорили неоднократно. Категорическое мнение по этому вопросу, в частности, высказывал глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что электронные сигареты наносят значительный вред подросткам, которые являются одними из главных потребителей.

В начале февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу вейпов и сигарет детям. В документе также шла речь об усилении наказания за реализацию электронных сигарет, табака и кальянов несовершеннолетним. Размер взыскания за подобное нарушение теперь составит от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Наибольший штраф будет грозить юридическим лицам.