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17:07, 30 января 2025Россия

В Госдуме заявили о необходимости полного запрета вейпов

Депутат Леонов заявил о необходимости полного запрета вейпов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, являющийся одним из авторов законопроекта о полном запрете вейпов, в беседе с «Лентой.ру» заявил о необходимости и своевременности данной меры.

«С ужасом прочитал новость о том, что 12-летнюю девочку из Подмосковья не смогли спасти после того, как она выкурила четыре электронки. И вот вопрос. Сколько еще должно произойти таких трагичных исходов, чтобы те люди, которые выступают против полного запрета вейпов, поняли, что предложенная нами мера своевременна и необходима», — поделился депутат.

Он отметил, что инициатива о полном запрете вейпов не преследует цели ущемить взрослых людей или ввести запрет ради запрета.

«Вводя полный запрет на продажу вейпов, мы пытаемся позаботиться о здоровье подрастающего поколения. Взрослые в состоянии сами решить, что им делать. Если хотят "убивать" свой организм, пусть покупают электронки за рубежом. Речь ведь о запрете продажи, не потребления. Мы же пытаемся уберечь молодое поколение, организм которых в особенности уязвим от курения такой дряни. Ведь именно эти люди должны стать надежной опорой нашей страны и трудиться на благо России», — высказался Леонов.

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Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин во время пленарного заседания заявил о том, что все фракции Госдумы поддерживают полный запрет вейпов в России. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме еще в январе 2022 года.

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