12-летняя российская школьница выкурила несколько электронных сигарет подряд и не выжила

Mash: Под Москвой школьница выкурила 4 электронные сигареты подряд и не выжила

В подмосковном городе Воскресенск 12-летняя школьница выкурила четыре электронные сигареты подряд и не выжила. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям канала, мать вернулась домой и обнаружила, что девочка не дышит. Рядом с ней россиянка заметила несколько электронных парилок. Родительница вызвала скорую помощь, но спасти девочку не удалось.

По факту случившегося начали проводить экспертизу. Известно, что у несовершеннолетней не было хронических заболеваний.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ школьницу без признаков жизни нашли в туалете после курения вейпа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в подмосковном Ногинске семиклассник из кадетской школы покурил вейп и упал замертво.