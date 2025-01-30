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14:30, 30 января 2025Россия

12-летняя российская школьница выкурила несколько электронных сигарет подряд и не выжила

Mash: Под Москвой школьница выкурила 4 электронные сигареты подряд и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном городе Воскресенск 12-летняя школьница выкурила четыре электронные сигареты подряд и не выжила. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям канала, мать вернулась домой и обнаружила, что девочка не дышит. Рядом с ней россиянка заметила несколько электронных парилок. Родительница вызвала скорую помощь, но спасти девочку не удалось.

По факту случившегося начали проводить экспертизу. Известно, что у несовершеннолетней не было хронических заболеваний.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ школьницу без признаков жизни нашли в туалете после курения вейпа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в подмосковном Ногинске семиклассник из кадетской школы покурил вейп и упал замертво.

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