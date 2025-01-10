В России школьницу с вейпом нашли без признаков жизни на второй день после Нового года

В Улан-Удэ школьницу без признаков жизни нашли в туалете после курения вейпа

В Улан-Удэ на второй день после Нового года школьницу нашли в туалете квартиры без признаков жизни после того, как она покурила вейп. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, девочку обнаружили родители в туалете 2 января. 17-летний подросток заперлась в уборной и долгое время не выходила, после чего родственники решили выломать дверь.

Рядом с телом девочки лежали телефон и вейп. Их, а также продукты, которые девушка употребляла в день происшествия, изъяли полицейские. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в подмосковном Ногинске семиклассник из кадетской школы покурил вейп и не выжил. В личных вещах 13-летнего мальчика обнаружили баллончик с газом и испаритель от электронной сигареты.