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10:44, 10 января 2025Россия

В России школьницу с вейпом нашли без признаков жизни на второй день после Нового года

В Улан-Удэ школьницу без признаков жизни нашли в туалете после курения вейпа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Улан-Удэ на второй день после Нового года школьницу нашли в туалете квартиры без признаков жизни после того, как она покурила вейп. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, девочку обнаружили родители в туалете 2 января. 17-летний подросток заперлась в уборной и долгое время не выходила, после чего родственники решили выломать дверь.

Рядом с телом девочки лежали телефон и вейп. Их, а также продукты, которые девушка употребляла в день происшествия, изъяли полицейские. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в подмосковном Ногинске семиклассник из кадетской школы покурил вейп и не выжил. В личных вещах 13-летнего мальчика обнаружили баллончик с газом и испаритель от электронной сигареты.

ЖЗЛ
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