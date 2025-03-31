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20:49, 31 марта 2025Силовые структуры

Приговор обокравшему квартиру российской актрисы в Москве вору изменили

В Москве суд изменил приговор иностранцу, обокравшему квартиру актрисы Рутберг
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда изменила приговор Хамовнического районного суда города Москвы в отношении иностранца, который обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг на 2,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в судах общей юрисдикции столицы.

Наказание изменили с двух лет на три с половиной года в колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменения.

21 ноября 2024 года Хамовнический суд Москвы приговорил вора к двум годам колонии. По версии следствия, он взломал замок на входной двери в квартиру актрисы и похитил наличные в разных валютах. Рутберг в это время была на гастролях.

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