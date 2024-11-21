Обокравший квартиру российской актрисы в Москве вор получил два года колонии

В Москве суд дал два года колонии мигранту, обокравшему квартиру актрисы Рутберг

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии мигранта Уктама Саламова, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в пользу Рутберг будет взыскано более 1,7 миллиона рублей.

Саламова задержали в сентябре 2023 года. Сообщалось, что он взломал замок на входной двери в квартиру актрисы на Садово-Сенной улице и похитил наличные в разных валютах. Рутберг в это время была на гастролях.

Злоумышленника удалось вычислить благодаря системам видеонаблюдения. При задержании у мужчины изъяли часть украденного. 6 сентября 2023 года мигранта арестовали.

Рутберг известна широкому зрителю по картинам «Не родись красивой», «Игрушки», «Мотыльки», «Частное пионерское». В 2016 году Рутберг получила звание народной артистки России.

