Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Сочи объявили штормовое предупреждение до 2 апреля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, до 2 апреля в горах Сочи выше будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров. В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям Кубани соблюдать меры безопасности.

«Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин», — говорится в сообщении. Более того, сотрудники МЧС призвали граждан избегать мест возможного схода лавин. По их словам, чаще всего они сходят со склонов крутизной более 30 градусов.

Ранее в марте шесть россиян попали под лавину в Магаданской области. Выжить удалось только руководителю группы и одной девушке.