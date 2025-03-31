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08:57, 31 марта 2025Россия

Российская школьница сорвалась в шахту заброшенного крематория

В Великих Луках школьница сорвалась в шахту заброшенного крематория и выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Великих Луках Псковской области школьница сорвалась в шахту заброшенного крематория и выжила. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

По сведениям российского издания, все произошло накануне. Девочка-подросток прогуливалась в заброшенном здании, внезапно оступилась и провалилась в шахту с высоты четвертого этажа.

Учащуюся доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Региональные следователи начали проверку по факту случившегося, дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого стало известно, что жительница Соснового Бора Санкт-Петербурга сорвалась с 18-го этажа, пытаясь сделать селфи. Спасти россиянку не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше на западе Москвы 37-летняя женщина при попытке снять селфи выпала из окна 16-го этажа.

ЖЗЛ
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