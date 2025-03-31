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07:29, 31 марта 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности освобождения Запорожья в ДНР

Минобороны: Российские бойцы уничтожили множество техники ВСУ в Запорожье в ДНР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военнослужащие уничтожили множество техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Штурм осуществлялся под контролем операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Помимо этого, они постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили расчеты ударных FPV-дронов, отметили в Минобороны.

«В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ и большое количество тяжелых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в силовых структурах рассказали, что после того как российские войска взяли под контроль село Запорожье, давление на группировки ВСУ рядом с Днепропетровской областью может усилиться.

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