Минобороны: Российские бойцы уничтожили множество техники ВСУ в Запорожье в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили множество техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Штурм осуществлялся под контролем операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Помимо этого, они постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили расчеты ударных FPV-дронов, отметили в Минобороны.

«В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ и большое количество тяжелых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в силовых структурах рассказали, что после того как российские войска взяли под контроль село Запорожье, давление на группировки ВСУ рядом с Днепропетровской областью может усилиться.