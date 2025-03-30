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13:38, 30 марта 2025Бывший СССР

Раскрыты последствия для ВСУ взятия под контроль российскими войсками Запорожья в ДНР

ТАСС: Взятие Запорожья усилит давление на ВСУ рядом с Днепропетровской областью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

После того, как российские войска взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР), давление на группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Днепропетровской областью может усилиться. О последствиях для ВСУ агентству ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник отметил, что это достижение дает Российской армии тактические преимущества и позволяет усилить огневое давление на ВСУ на границе с Днепропетровской областью.

Также, по словам источника ТАСС, взяв под контроль Запорожье, Вооруженные силы России (ВС РФ) расширили плацдарм на этом участке боевых действий.

30 марта стало известно, что российские войска взяли под контроль Запорожье, находящееся рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Потери ВСУ в боях за село составили 510 военнослужащих. Также украинская армия лишилась четырех орудий полевой артиллерии и семи автомобилей.

Вот это да!
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