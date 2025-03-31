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07:46, 31 марта 2025Путешествия

Российский тревел-блогер раскрыл главные причины ссор в американских семьях

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: stockphotodirectors / Getty Images

Тревел-блогер и путешественник побывал в США и раскрыл главные причины ссор в американских семьях. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в отличие от русских семей, в которых конфликты зачастую происходят на почве бытовых вопросов, у американцев причины недопониманий лежат в совершенно другой плоскости.

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«Американки никогда не готовят и не убирают в доме, — пояснил соотечественник. — Фильмы, где красиво и опрятно одетая американка готовит завтрак для своей семьи, не более чем фантазийное шоу».

По словам россиянина, в большинстве случае камнем преткновения в конфликтных ситуациях между парами в Соединенных Штатах является жилищный вопрос.

«Обычно в начале отношений, оба партнера находятся в одном и том же месте, городе, колледже, рабочем офисе, — продолжил он. — Познакомившись поближе, и решив снять жилье для совместного проживания, между молодыми людьми обычно присутствует полное согласие, и это вполне понятно, так как на данный момент, оба партнера привязаны к одному и тому же месту».

Однако, как указал блогер, со временем очень многие вещи в жизни людей претерпевают изменения. К примеру, у жены или мужа могут произойти изменения в карьере или один из партнеров, потеряв рабочее место, оказывается не в состоянии продолжать оплачивать арендованное жилье.

Ранее другой российский путешественник описал жителей глубинки в США фразой «не умеют читать и писать». Местные полицейские сообщили соотечественнику, что зачастую в таких штатах встречаются закрытые комьюнити. Как указал блогер, грамотность таких «отшельников» поражает.

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