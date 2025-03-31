СК начнет расследование атаки украинского дрона на российскую съемочную группу

СКР начнет расследование атаки украинского дрона на группу «Вести Донецк»

Следственный комитет начнет расследование атаки украинского дрона на съемочную группу программы «Вести Донецк». Об этом в понедельник, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

В СК пообещали установить обстоятельства произошедшего и дать всем причастным к преступлению правовую оценку. Отмечается, что удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по сотрудникам российского телеканала произошел в момент выполнения ими редакционного задания.

Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) 30 марта около 15.00.

Дрон попытался ударить по автомобилю, в котором были водитель, оператор и корреспондент телеканала. Съемочная группа успела увернуться от прямой атаки.

Водитель автомобиля получил контузию и был отправлен на амбулаторное лечение, оператору также оказывается медицинская помощь.