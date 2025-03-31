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13:03, 31 марта 2025Силовые структуры

СК начнет расследование атаки украинского дрона на российскую съемочную группу

СКР начнет расследование атаки украинского дрона на группу «Вести Донецк»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет начнет расследование атаки украинского дрона на съемочную группу программы «Вести Донецк». Об этом в понедельник, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

В СК пообещали установить обстоятельства произошедшего и дать всем причастным к преступлению правовую оценку. Отмечается, что удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по сотрудникам российского телеканала произошел в момент выполнения ими редакционного задания.

Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) 30 марта около 15.00.

Дрон попытался ударить по автомобилю, в котором были водитель, оператор и корреспондент телеканала. Съемочная группа успела увернуться от прямой атаки.

Водитель автомобиля получил контузию и был отправлен на амбулаторное лечение, оператору также оказывается медицинская помощь.

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