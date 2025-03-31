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00:36, 31 марта 2025Мир

США и Россия начали переговоры по редкоземельным металлам

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США начали обсуждать вопрос редкоземельных металлов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Россия и США начали вести переговоры, касающиеся проектов по редкоземельным металлам. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — сообщил он.

По его словам, некоторые компании уже выразили готовность участвовать в подобных проектах.

Ранее доктор геолого-минералогических наук Александр Якубчук назвал условие выхода России в лидеры по добыче редкоземельных металлов. По его словам, РФ может сравняться с США и Китаем при условии создания технологии раздельного извлечения элементов и производства конечной высокотехнологичной продукции.

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