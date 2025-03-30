Эксперт назвал условие выхода России в лидеры по добыче редкоземельных металлов

Эксперт Якубчук рассказал о перспективах наращивания добычи РЗМ в России

Россия может сравняться со странами-лидерами по объему добычи редкоземельных металлов (РЗМ), которыми являются США и Китай при условии создания технологии раздельного извлечения элементов и производства конечной высокотехнологичной продукции. Об этом, отвечая на вопрос о перспективах отрасли в РФ на горизонте 10-15 лет, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук. Он уточнил, что речь идет о «промышленности, которая требует рынков сбыта».

«То есть обязательно нужно развивать спрос внутри страны и высокотехнологичное производство», — объяснил аналитик. По его словам, сейчас внутреннее потребление редкоземов составляет всего 1,2 тысячи тонн различных продуктов, и в РФ нет собственного производства конечной высокотехнологичной продукции (электроники, оптики, постоянных магнитов, электромобилей), хотя сырьевая база способна обеспечить любой уровень их добычи.

Эксперт полагает, что для увеличения внутреннего спроса на редкоземельные металлы можно начать, например, с размещения повсеместных электрозарядок, стоянок, сервисов в городах. «Люди начнут переходить на электричество, если это будет дешевле, чем заправляться бензином, и так же доступно», — сказал Якубчук, признав, что нынешнего объема электротранспорта недостаточно для стимулирования добычи и производства редкоземов.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их стратегическую важность для государства. Позднее глава государства заявил, что Москва была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

По данным Минприроды, общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 миллионов тонн, а если говорить только о 15 из них, которые относятся к категории редкоземельных, то они учтены в объеме 28,5 миллиона тонн.