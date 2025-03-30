Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 30 марта 2025Экономика

Эксперт назвал условие выхода России в лидеры по добыче редкоземельных металлов

Эксперт Якубчук рассказал о перспективах наращивания добычи РЗМ в России
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Россия может сравняться со странами-лидерами по объему добычи редкоземельных металлов (РЗМ), которыми являются США и Китай при условии создания технологии раздельного извлечения элементов и производства конечной высокотехнологичной продукции. Об этом, отвечая на вопрос о перспективах отрасли в РФ на горизонте 10-15 лет, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук. Он уточнил, что речь идет о «промышленности, которая требует рынков сбыта».

«То есть обязательно нужно развивать спрос внутри страны и высокотехнологичное производство», — объяснил аналитик. По его словам, сейчас внутреннее потребление редкоземов составляет всего 1,2 тысячи тонн различных продуктов, и в РФ нет собственного производства конечной высокотехнологичной продукции (электроники, оптики, постоянных магнитов, электромобилей), хотя сырьевая база способна обеспечить любой уровень их добычи.

Эксперт полагает, что для увеличения внутреннего спроса на редкоземельные металлы можно начать, например, с размещения повсеместных электрозарядок, стоянок, сервисов в городах. «Люди начнут переходить на электричество, если это будет дешевле, чем заправляться бензином, и так же доступно», — сказал Якубчук, признав, что нынешнего объема электротранспорта недостаточно для стимулирования добычи и производства редкоземов.

Материалы по теме:
Пока Трамп и Зеленский спорят из-за редких металлов Украины, Россия предложила США свои. Как это сблизит две сверхдержавы?
Пока Трамп и Зеленский спорят из-за редких металлов Украины, Россия предложила США свои.Как это сблизит две сверхдержавы?
27 февраля 2025
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию. Подешевеют ли от этого машины?
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию.Подешевеют ли от этого машины?
15 марта 2025

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их стратегическую важность для государства. Позднее глава государства заявил, что Москва была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

По данным Минприроды, общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 миллионов тонн, а если говорить только о 15 из них, которые относятся к категории редкоземельных, то они учтены в объеме 28,5 миллиона тонн.

    Обсудить
    Последние новости

    Журналу Time заплатили за объявление Зеленского человеком года

    Путин встретится с зарубежными гостями

    На Западе заявили об отказе Европы вести диалог о мире на Украине

    Европа нашла альтернативу размещению крупных группировок войск на Украине

    Стало известно о бегстве элитного полка ВСУ из-под Курска

    Россиянка позагорала без нижнего белья на балконе и возмутила соседей

    Эксперт назвал условие выхода России в лидеры по добыче редкоземельных металлов

    Россиян предупредили о серьезной опасности популярного напитка

    Сотрудник «Спартака» погиб в 30 лет

    Посол Эквадора рассказал о выращивании особых цветов для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше