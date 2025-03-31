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17:32, 31 марта 2025Моя страна

В одном российском городе под театром случайно обнаружили загадочные подвалы

В Челябинске под Камерным театром обнаружили загадочные подвалы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Елена Осетрова / Фотобанк Лори

В одном российском городе под театром случайно обнаружили загадочные подвалы. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что заброшенные помещения нашли под зданием Камерного театра в Челябинске. Директор учреждения Павел Михайлов рассказал о необычных находках, легендах и планах по исследованию подземных пространств. «Театр — это загадка. Все, что происходит здесь — покрыто этим флером. Приходит человек работать, с ним уже происходят странные события», — говорит он.

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Известно, что ранее здание принадлежало купцам Бреслиным, чья хозяйка была увлечена спиритическими сеансами. Существует предположение, что помещения могли использоваться как погреб для вина или как отопительная система дома. Однако современные легенды связывают найденные подвалы с деятельностью НКВД. Кроме того, ходят слухи о подземном ходе, который мог вести к реке Миасс.

По информации издания, на данный момент подвалы заложены грунтом. Однако внутри были найдены кирпичные ниши, за которыми может находиться помещение площадью около 200 квадратных метров. В конце 2026 года в театре запланирована основательная реставрация, в рамках которой планируется провести более детальное исследование подземных пространств. В будущем эти помещения могут быть использованы для нужд театра.

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