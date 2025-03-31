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09:15, 31 марта 2025Экономика

В правительстве оценили идею ограничить полномочия ЦБ

РБК: Правительство РФ выступило против ограничения полномочий ЦБ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В российском правительстве выступили против инициативы ограничить полномочия Центробанка (ЦБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленные кабмином отзывы на соответствующие законопроекты.

Эти инициативы были внесены на рассмотрение в Госдуму (ГД) в конце 2024 года. С тех пор они находятся на стадии предварительного ознакомления. Один из законопроектов был подготовлен группой депутатов, включая главу фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Инициатива подразумевала в том числе возможность парламентариям (не менее одной пятой от числа всех депутатов) направлять в адрес президента обращение о целесообразности досрочного освобождения от должности главы ЦБ.

В правительстве сочли подобную идею несоответствующей основным положениям Конституции РФ, которые наделяют этими правами президента. В кабмине напомнили, что именно глава государства предоставляет Госдуме кандидатуру для назначения на должность председателя ЦБ, а также ставит перед парламентариями вопрос об освобождении от должности руководителя регулятора. В противном случае, подчеркнули в правительстве, будет нарушен принцип независимости ЦБ.

Авторами второго законопроекта об ограничении полномочий Центробанка выступили депутаты от КПРФДенис Парфенов, Сергей Обухов, Анастасия Удальцова и Ольга Алимова. Они предлагали наделить ГД правом утверждать и отклонять основные направления денежно-кредитной политики (ДКП) и в случае отклонения обязать ЦБ вносить обновленную редакцию в двухнедельный срок. Подобная инициатива, отметили в правительстве, также нарушает основные принципы действующей Конституции. Согласно им, регулятор обладает независимостью от других органов власти при осуществлении его основной функции по защите и обеспечению устойчивости курса рубля. Процедура же подготовки основных направлений ДКП уже подразумевает предварительное обсуждение с депутатами ГД, резюмировали в кабмине.

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