В пригороде Петербурга построят премиальный курортный комплекс

Под Петербургом построят курортный комплекс Рощино Residence за 21 млрд рублей

В Выборгском районе Ленинградской области, в 46 километрах от Санкт-Петербурга, появится масштабный жилой комплекс премиум-класса «Рощино Residence». Инвестиции в проект составят 21 млрд рублей, а общая площадь застройки превысит 100 тысяч квадратных метров, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «Рощино Residence».

Основная часть застройки — 11 вилл, два трехэтажных и 13 шестиэтажных апарт-корпуса с сервисными или частными апартаментами. Всего на территории будет расположено 550 лотов площадью от 29 до 160 квадратных метров. Там же разместится пятизвездочный отель с фитнес-центром и СПА, спортивные и детские площадки, ресторанный комплекс, детские пространства и образовательный центр. Гости и жильцы смогут воспользоваться услугами клиники превентивной медицины, посетить арт-галерею и даже студию звукозаписи. На территории построят террасы для медитации, дорожки для скандинавской ходьбы и зоны цифрового детокса.

Изображение: пресс-служба «Рощино Residence»

Вблизи резиденции находится Линдуловская роща — ботанический заказник под охраной ЮНЕСКО. Сам комплекс будет находиться среди сосновых деревьев. Инфраструктура и здания будут вписаны в окружающую среду так, чтобы гости и жильцы чувствовали, будто живут в сосновом лесу. Концепция строительства призвана усилить взаимодействие человека и природы, объяснила руководитель отдела концептуального проектирования бюро GAFA Татьяна Морозкина. Так, предполагается стоить здания, последние этажи которых окажутся чуть ниже верхушек окружающих их сосен. Сами деревья расположатся максимально близко к домам, а некоторые ветви будут буквально «смотреть» в окна. Здания спроектированы на месте бывших построек — они разбросаны по территории, чтобы не нарушать существование деревьев.

Северо-Западное направление в последнее время стало одним из самых популярных для внутреннего туризма. Так, за первое полугодие 2024 года Ленинградскую область, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), посетили более четырех миллионов человек. Природа и климат региона не отличаются от его ближайшего соседа — Финляндии, бывшего популярного направления для отдыха многих россиян. После введения ограничений любители северной природы перенесли фокус на туристические ресурсы пригородов Петербурга — Сестрорецка, Зеленогорска и Рощино, ранее носящих название Сюстербэка, Териоке и Райволы.

По словам соинвестора и акционера проекта «Рощино Residence» Георгия Рыкова, в последние годы наблюдается лавинообразный спрос на курортную инфраструктуру и объекты рекреационной недвижимости на северо-западе России. Особенно это заметно в сегментах бизнес и выше — среди клиентов, привыкших к высокоуровневому отдыху в разных странах мира. В настоящее время такой масштабный запрос в рамках имеющихся объектов курортных регионов страны невозможно удовлетворить в полной мере. «Рощино Residence» — проект, который должен превзойти аналоги, представленные в регионе, объяснил акционер.

Стратегическим партнером проекта выступает российский гостиничный оператор «Cosmos Hotel Group». Архитектурная концепция разработана бюро GAFA. Компании Derevo Park создала проект ландшафтного дизайна. За дизайн-концепцию мест общего пользования и лобби корпусов жилой части проекта отвечает команда Point Design. Арт-директор проекта — скульптор Регина Шестаева.