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09:29, 31 марта 2025Бывший СССР

В прокуратуре Молдавии назвали причину ареста главы Гагаузии

Прокуратура Молдавии: Глава Гагаузии Гуцул намеревалась покинуть страну
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Прокуратура Молдавии настояла на аресте башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул из-за информации о том, что она намерена покинуть страну. Причину ареста главы автономии назвал замглавы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский, передает телеканал TV8.

«Мы получили дополнительную информацию от Службы разведки и безопасности, которая, по нашему мнению, свидетельствует о том, что на самом деле Евгения Гуцул намеревалась уклониться от судебного разбирательства по делу, а возможно, от нового уголовного дела, по которому она была задержана. (...) Покинуть страну, вот что мы имеем в виду», — сказал он.

Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что в ведомстве не знают, куда именно могла отправиться Гуцул. В то же время адвокат башкана Гагаузии Сергей Морару заявил, что его подзащитная не допускала нарушений и приобрела обратный билет в республику.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Впоследствии ей предъявили обвинение по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании на выборах башкана Гагаузии в 2023 году. По требованию прокуратуры суд отправил главу автономии под арест сроком на 20 суток.

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