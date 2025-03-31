В РФС допустили получение сборной России wild card на чемпионат мира

В РФС допустили получение сборной России wild card на чемпионат мира 2026 года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил получение сборной России wild card для участия в чемпионате мира 2026 года в США. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Митрофанов заявил, что такая ситуация возможна, так как прецедентов, подобных отстранению России, в истории футбола не было. «В этой жизни возможно все», — подчеркнул он.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи и потеряли возможность попасть на мундиаль.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.