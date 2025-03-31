Ульянов: Запад не был достаточно зрелым, чтобы воспринять речь Путина в Мюнхене

На Мюнхенской конференции в 2007 году президент России Владимир Путин направил Западу «мощный сигнал» о необходимости прекратить игнорировать жизненные интересы РФ. Об этом в своем Telegram-канале высказался постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл. Теперь вы видите результат», — подытожил он.

Ранее Путин рассказал, что Запад после начала спецоперации на Украине полагал покончить с Россией, но столкнулся с бессилием перед единством российского народа и растущими возможностями Вооруженных сил страны. По его словам, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части.

До этого глава РФ заявил, что бывшие лидеры западных государств обманули Москву и использовали Минские соглашения, чтобы вооружить Киев. По словам президента, власти Украины и западные кураторы водили Россию за нос.