В Совфеде назвали сатанистами осквернивших могилы участников СВО и военкора

Сенатор Климов назвал сатанистами осквернивших могилы участников СВО и военкора

Сенатор Андрей Климов назвал сатанистами вандалов, осквернивших могилы участников специальной военной операции (СВО) и военкора Александра Федорчака. Его комментарий публикует РЕН ТВ.

«Это лишнее доказательство того, что наши противники являются сатанистами. Чем еще можно объяснить надругательство над могилой? Это чистой воды сатанизм», — обозначил член Совфеда.

По его мнению, за этими поступками стоит киевский режим. «Если бы это был единичный факт, можно было бы списать на неких исполнителей, но этот факт не единственный, он находится в ряду сотен других фактов и связан в том числе с гонением на нашу православную церковь на территории Украины и ритуалами с приношением человеческих жертв и многими другими, которые говорят, что с нами борются варвары», — заключил Климов, выразив надежду на то, что этим действиям будет дана юридическая оценка.

Ранее стало известно об осквернении могил участников СВО и военкора Александра Федорчака в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов жестко высказался по факту произошедшего, назвав поступок «подлостью зверья». Одновременно с этим появилась информация о порче мест захоронений российских военнослужащих в Ставропольском крае.