Стало известно об осквернении могил участников СВО в еще одном российском регионе

В Ставропольском крае осквернили могилы участников СВО

В Ставропольском крае осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем Telegram-канале.

Случаи зафиксировали на местах захоронения бойцов СВО в селе Ростовановском в российском регионе. «Произошел вопиющий случай вандализма — осквернили могилы участников специальной военной операции», — написал Бабичев.

По данным чиновника, подозреваемых уже задержали — сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно об осквернении могил участников СВО и военкора Александра Федорчака в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов жестко высказался по факту произошедшего, назвав поступок вандалов подлостью зверья.