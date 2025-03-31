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11:40, 31 марта 2025Россия

Стало известно об осквернении могил участников СВО в еще одном российском регионе

В Ставропольском крае осквернили могилы участников СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Ставропольском крае осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем Telegram-канале.

Случаи зафиксировали на местах захоронения бойцов СВО в селе Ростовановском в российском регионе. «Произошел вопиющий случай вандализма — осквернили могилы участников специальной военной операции», — написал Бабичев.

По данным чиновника, подозреваемых уже задержали — сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно об осквернении могил участников СВО и военкора Александра Федорчака в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов жестко высказался по факту произошедшего, назвав поступок вандалов подлостью зверья.

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