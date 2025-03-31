Военный блогер показал «паровозик» из авиабомб

Военный блогер Кирилл Федоров показал «паровозик» из восьми авиабомб

Военный блогер Кирилл Федоров показал «паровозик» из авиабомб. Кадры он разместил в своем Telegram-канале.

На видео видно, как тягач на аэродроме везет сцепку из восьми тележек, на которых лежат бомбы большого калибра. Предположительно, на снарядах также установлены унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК).

Где были снято видео, не раскрывается. Однако Федоров намекнул, что бомбы готовят к запуску на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

8 марта в сети появилось видео, как утверждается, сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На кадрах видно, как после удара по участку лесополосы возникает огненная вспышка, а в небо поднимается плотный столб дыма.