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01:31, 31 марта 2025Наука и техника

Военный блогер показал «паровозик» из авиабомб

Военный блогер Кирилл Федоров показал «паровозик» из восьми авиабомб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военный блогер Кирилл Федоров показал «паровозик» из авиабомб. Кадры он разместил в своем Telegram-канале.

На видео видно, как тягач на аэродроме везет сцепку из восьми тележек, на которых лежат бомбы большого калибра. Предположительно, на снарядах также установлены унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК).

Где были снято видео, не раскрывается. Однако Федоров намекнул, что бомбы готовят к запуску на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

8 марта в сети появилось видео, как утверждается, сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На кадрах видно, как после удара по участку лесополосы возникает огненная вспышка, а в небо поднимается плотный столб дыма.

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