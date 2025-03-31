В России отреагировали на отсрочку выборов президента на Украине

Депутат Чепа: Зеленский делает все возможное, чтобы оттянуть выборы

Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы оттянуть выборы, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы властей соседней страны отсрочить процедуру на больший срок после отмены военного положения.

Ранее с соответствующим предложением выступил глава ЦИК Украины Олег Диденко. Согласно действующему законодательству, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения. По словам Диденко, Украине нужно больше времени для подготовки к голосованию.

«Естественно, Зеленский делает все возможное для того, чтобы оттянуть выборы, ищет всяческие лазейки, чтобы это произошло как можно дальше. Мы не знаем, сколько времени понадобится Украине, чтобы подготовиться к выборам, но они будут делать все, чтобы как можно дольше оттянуть эту процедуру», — прокомментировал депутат.

До этого The Economist писал, что на Украине идет серьезная подготовка к выдвижению кандидатуры нынешнего президента страны Владимира Зеленского на второй срок. «Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — сообщило издание.

