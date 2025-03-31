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12:22, 31 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на отсрочку выборов президента на Украине

Депутат Чепа: Зеленский делает все возможное, чтобы оттянуть выборы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы оттянуть выборы, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы властей соседней страны отсрочить процедуру на больший срок после отмены военного положения.

Ранее с соответствующим предложением выступил глава ЦИК Украины Олег Диденко. Согласно действующему законодательству, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения. По словам Диденко, Украине нужно больше времени для подготовки к голосованию.

«Естественно, Зеленский делает все возможное для того, чтобы оттянуть выборы, ищет всяческие лазейки, чтобы это произошло как можно дальше. Мы не знаем, сколько времени понадобится Украине, чтобы подготовиться к выборам, но они будут делать все, чтобы как можно дольше оттянуть эту процедуру», — прокомментировал депутат.

До этого The Economist писал, что на Украине идет серьезная подготовка к выдвижению кандидатуры нынешнего президента страны Владимира Зеленского на второй срок. «Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — сообщило издание.

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