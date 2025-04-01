19-летнего сына Трампа заметили с часами за 4 миллиона рублей

19-летнего сына Трампа Бэррона заметили с часами Rolex за 4 миллиона рублей

Младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона заметили на публике с часа люксового бренда Rolex. Снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 19-летнего Трампа вместе с матерью в Нью-Йорке. На молодом человеке были черные футболка и джинсы, а также бомбер синего цвета. Кроме того, он надел золотые часы модели Daytona из ассортимента марки Rolex. Стоимость таких часов — 48 700 долларов (4,1 миллиона рублей).

Изображение: Rolex

В то же время первую леди США сфотографировали в сером пальто и солнцезащитных очках.

В январе портной высказался о вкусах двухметрового сына Трампа в одежде. По словам собеседника издания, двухметровый Бэррон на самом деле ответственно подходит к выбору нарядов: он сам выбрал ткани, пуговицы и даже подкладку для своих костюмов.