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09:11, 1 апреля 2025Россия

36-летнего внука Зюганова госпитализировали в Москве

Mash: Внука лидера КПРФ Зюганова госпитализировали в Москве из-за боли в почках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Леонид Зюганов

Леонид Зюганов. Фото: Petrov Sergey / News.ru /Globallookpress.com

Депутата Мосгордумы Леонида Зюганова — внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова — госпитализировали в Москве из-за боли в почках. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, 36-летний мужчина пожаловался на недомогание в выходные. Сейчас Зюганов-младший остается под наблюдением медиков.

В 2014 году Леонид Зюганов стал самым молодым депутатом Мосгордумы. Он работает там свыше 10 лет. Кроме того, в 2023-м он принимал участие в выборах мэра Москвы. Тогда Зюганов-младший предлагал ввести мораторий на строительство коммерческого жилья.

В 2024 году также появлялись сообщения об экстренной госпитализации родственника лидера КПРФ. Зюганов-младший эту информацию назвал слухами и пояснил, что находился в клинике на плановом осмотре.

Еще раньше Леонида Зюганова клали в больницу из-за обнаружения COVID-19.

ЖЗЛ
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