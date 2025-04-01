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20:41, 1 апреля 2025Ценности

51-летняя Хайди Клум показала полуобнаженную грудь крупным планом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала полуобнаженную грудь крупным планом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица поделилась видео, в котором предстала в жакете черного цвета с массивными пуговицами. При этом можно заметить, что знаменитость решила не надевать под изделие бюстгальтер.

На размещенных кадрах видно, что Клум дополнила свой откровенный образ ожерельем, украшенным золотыми и серебряными подвесками. Кроме того, она сделала макияж глаз в стиле smoky eyes, нанесла на губы розовую помаду и распустила волосы.

В марте сообщалось, что сын Хайди Клум и британского певца Seal Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль приспустил штаны для обложки журнала Hunger.

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