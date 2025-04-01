Раскрыто отношение Прилучного к романам Муцениеце

Адвокат Прилучного Даниелова: Актер не следит за личной жизнью Муцениеце

Актер Павел Прилучный не вникает в личную жизнь бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце, и никаких претензий к ней не имеет. Об этом заявила адвокат артиста Оксана Даниелова в беседе с Woman.ru.

«Он никак к этому не относится (к романам Муцениеце), не следит за ее личной жизнью и никоим образом не лезет в эти вопросы», — заявила правозащитница, отметив, что общая дочь актеров Мия никогда не жаловалась на спутников матери.

Ранее сообщалось, что Прилучный выиграл суд по алиментам у Муцениеце. Отмечалось, что ранее артистка добилась того, чтобы выплаты увеличили в 10 раз, из-за чего бывший супруг должен был ей 1,5 миллиона рублей.