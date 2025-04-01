Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 1 апреля 2025Наука и техника

Airbus заменит «Роскосмос» в миссии ExoMars

SpaceNews: Компания Airbus построит посадочную платформу миссии ExoMars
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Airbus

Компания Airbus Defence and Space построит посадочную платформу для марсианской миссии ExoMars, заменив тем самым госкорпорацию «Роскосмос». Об этом сообщает издание SpaceNews.

На платформе, которая должна обеспечить мягкую высадку миссии ExoMars на поверхность Марса, будет находиться, в частности, планетоход Rosalind Franklin.

В октябре ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщил, что Европа вернула России марсианский посадочный модуль Kazachok («Казачок») отмененной европейско-российской миссии ExoMars-2022.

В мае издание сообщило, что НАСА выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) сотни миллионов долларов на марсоход.

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года, но был отменен по инициативе ЕКА из-за специальной военной операции.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил уверенность в заключении сделки по Украине

    Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ

    Российские солдаты взяли в плен украинских диверсантов в ДНР

    Суд запретил страницу с изображением курящего Христа

    Россиянам сообщили о повышении социальной пенсии с 1 апреля

    Россиянам назвали помогающий нормализовать давление продукт

    Корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полет над полюсами

    Детского тренера задержали за домогательства в российском регионе

    В Госдуме захотели пересмотреть подходы к индексации пенсий

    Российский танкист победил в рукопашной схватке бойца ВСУ и взял его в плен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше