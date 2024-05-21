США заместили Россию в европейской миссии ExoMars

США заместили Россию в европейской марсианской миссии ExoMars

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) сотни миллионов долларов на марсоход. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение между сторонами в поддержку ровера Rosalind Franklin миссии ExoMars, запуск которой запланирован на 2028 год, было заключено 16 мая в штаб-квартире ЕКА в Париже. В его рамках американская сторона обязалась предоставить тормозные двигатели спускаемого аппарата, радиоизотопные источники энергии и ракету для запуска.

Издание подчеркивает, что США в миссии ExoMars фактически заместили вклад России, от сотрудничества с которой европейская сторона отказалась в 2022 году.

В апреле издание European Spaceflight сообщило, что компания Thales Alenia Space по заказу ЕКА продолжит разработку перспективной миссии ExoMars-2028. В ее рамках на поверхность Марса планируется отправить ровер Rosalind Franklin разработки компании Leonardo, оснащенный буром.