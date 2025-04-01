Бизнес Макаревича в России потерпел убытки

«Страсти»: Бизнес Макаревича в России ушел в минус на 63 тысячи рублей

Бизнес лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом России иноагентом) в России терпит убытки. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Отмечается, что музыкант владеет долей в продюсерской компании «Самый смак». По данным источника, доходы организации за прошлый год составили ноль рублей. «Как итог — ООО "Самый смак" принесло певцу только убытки — он ушел в минус на 63 тысячи рублей. Годом ранее бизнес принес артисту всего 150 тысяч рублей дохода», — говорится в материале.

Ранее Андрей Макаревич сообщил, что помог восстановить украинскую больницу.

В январе лидер «Машины времени» заявил, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.